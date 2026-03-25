高知県四万十町の四万十川沿いにある家地川公園のサクラが咲き始め、訪れた人の目を楽しませています。四万十町の家地川公園では、四万十川に沿って植えられた約300本のソメイヨシノが3月16日ごろから咲き始め3月25日現在、五分咲きとなっています。四万十町観光協会によりますと、2026年は寒さの影響で例年よりも開花が少し遅れているということです。訪れた人たちは咲き始めたピンクの花を見ながら本格的な春の訪れを感じていま