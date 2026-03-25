物価の高騰が続くなか、県内に２６日、人気の商品を最大９０％引きで買える店がオープンします。スキンケア商品が３４％オフ。体型補正グッズが８２％オフなど。所狭しと割引商品が並ぶのは、イオンモール広島府中に２６日オープンするオフプライスストア「アエナ」です。メーカーが作りすぎて余った商品やデザインが変わった商品などを安く仕入れて販売することで、人気ブランドの商品などが最