元プロ野球選手で野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『虎バン 阪神タイガース応援チャンネル ABCテレビ公式』で公開された動画に出演。阪神の補強について語った。藤川球児監督○阪神が連覇するために必要なこと監督就任初年度の2025年、85勝54敗4分(勝率.612)という圧倒的な成績でセ・リーグ優勝を果たした藤川球児監督。特に9月7日の優勝決定は、1990年の巨人の記録(9月8日)を塗り替え、2リーグ制導入以降のNPB史上最