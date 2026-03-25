◇第98回全国選抜高校野球大会第7日智弁学園2―1神村学園（2026年3月25日甲子園）神村学園の主将、梶山侑孜（ゆうしん＝3年）は「3番・右翼」でスタメン出場し、好守備を連発して甲子園の歓声を浴びた。アルプス席には初戦の横浜戦に続き、現役の競輪選手の父・裕次郎の姿があった。通算202勝を挙げていて前日24日までは岐阜でレースを走って駆けつけた。梶山は子供の頃に競輪場で父のレースを生観戦した経験があり「