シリコンバレーの法律事務所で目にした「スタートアップ側につけ」という実務スタイルに衝撃を受け、日本でのスタートアップ・エコシステム構築に邁進してきた増島雅和氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 スタートアップ支援部門賞、主催：弁護士ドットコム）。金融庁での政策立案経験も生かし、フィンテックやディープテック分野で起業家を支え続ける原動力と哲学を聞いた。●ITバブルに一線ひいた学生時代「Windows 95」が登場する