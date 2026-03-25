注目される戦闘終結への協議の行方…。（アメリカトランプ大統領）「イランは我々に贈り物をくれたきょう到着したそれはとてつも なく高価でとても大きな贈り物 だ/アメリカはこの戦争に既に 勝った」日本時間の25日未明、戦争に勝ったと発言したトランプ大統領。「贈り物」が指すものについて、「核関連ではなく石油やガス関連」だと述べイランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡をめぐり何らかの譲歩があったことを示唆しまし