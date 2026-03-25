２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５０．５６ポイント（１．３０％）高の３９３１．８４ポイントと続伸した。投資家心理の改善が継続する流れ。中東情勢緊迫化の警戒感がひとまず後退している。米メディアは２４日、米政権がイランに対し、戦争終結に向けて１５項目で構成された和平案を送付したと報じた。それより先、イスラエルメディアは「米国がイランと１カ月間の停戦を探っている」と報道し