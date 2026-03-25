２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５０．５６ポイント（１．３０％）高の３９３１．８４ポイントと続伸した。

投資家心理の改善が継続する流れ。中東情勢緊迫化の警戒感がひとまず後退している。米メディアは２４日、米政権がイランに対し、戦争終結に向けて１５項目で構成された和平案を送付したと報じた。それより先、イスラエルメディアは「米国がイランと１カ月間の停戦を探っている」と報道したほか、「イランの最高指導者モジダバ・ハメネイ師が戦争終結に向けた米国との交渉を許可した」とも伝えている。日本時間２５日の時間外取引でＷＴＩ原油相場が急落する中、原油高騰による経済混乱の不安も薄らいだ。相場の先高観も意識される。大手金融グループＵＢＳは最新リポートで、中国Ａ株市場の先行きに楽観的な見方を示した。およそ６０兆人民元（約１３８４兆円）の定期預金が２０２６年に満期を迎えるため、証券市場への流入も期待できると分析している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が７．５％高、データセンター運営の上海数据港（６０３８８１／ＳＨ）が５．３％高、スマートシティ関連の雲賽智聯（６００６０２／ＳＨ）が４．５％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体メモリーモジュール中国大手の深セン佰維存儲科技（Ｂｉｗｉｎ Ｓｔｏｒａｇｅ：６８８５２５／ＳＨ）が９．４％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．９％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

産金・非鉄株も高い。赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が６．１％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が３．６％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が３．２％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．０％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が２．３％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。

発電株もしっかり。大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が５．２％高、上海電力（６０００２１／ＳＨ）が３．５％高、華電国際電力（６０００２７／ＳＨ）が３．０％高、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が２．１％高、国電電力発展（６００７９５／ＳＨ）が２．０％高で取引を終えた。インフラ関連株、空運株、不動産株、自動車株、医薬株、金融株なども買われている。

半面、石油・石炭株は安い。洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が５．４％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が３．３％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が２．４％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が４．９％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が３．１％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が２．５％ずつ下落した。ほか、原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が３．８％安と値を下げている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．８８ポイント（１．１１％）高の２６２．１９ポイント、深センＢ株指数が８．９３ポイント（０．７５％）高の１２０５．６７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）