タンスのゲンは3月19日に、海外で人気の子ども向けテーマベッドを日本の住まいに合わせて再設計した、キッズ向けテーマベッド「HIDE-A（ハイドエー）」シリーズを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。●屋根と窓でおこもり感アップ「HIDE-A」は、子ども部屋をワクワクする隠れ家（HIDEAWAY）にしたいという想いから誕生した、キッズ向けテーマベッドシリーズ。海外で人気の高い「テー