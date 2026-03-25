韓国女子代表の一員として先の女子アジアカップにも参戦したケイシー・フェアが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。白のタンクトップにグレーのボトムスを合わせたカジュアルコーデで、ドリンクを持ち、ポーズを決める４枚の写真をアップロード。「心は永遠の少女」などと綴る。 この投稿には、ケイシーの所属クラブであるエンジェル・シティで同僚の遠藤純が「かわいい」、同じくチームメイトのサ