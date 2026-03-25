「わお、ゴージャスね」白タンクトップ姿でポーズ。“心は永遠の少女”韓国女子18歳FWの涼しげなオフショットに日本人同僚も反応「かわいい」
韓国女子代表の一員として先の女子アジアカップにも参戦したケイシー・フェアが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。
白のタンクトップにグレーのボトムスを合わせたカジュアルコーデで、ドリンクを持ち、ポーズを決める４枚の写真をアップロード。「心は永遠の少女」などと綴る。
この投稿には、ケイシーの所属クラブであるエンジェル・シティで同僚の遠藤純が「かわいい」、同じくチームメイトのサラ・ゴーデンは「わお、ゴージャスね」と反応。その他にも「なんてこった」「きれいだなぁ」「応援しています」といったコメントが寄せられた。
2023年の女子ワールドカップや24年のU-17女子ワールドカップにも出場するなど、ポテンシャルを秘めた18歳FWの涼しげな姿が注目された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像多数】“心は永遠の少女”韓国女子18歳FWのオフショット「きれいだなぁ」「なんてこった」
白のタンクトップにグレーのボトムスを合わせたカジュアルコーデで、ドリンクを持ち、ポーズを決める４枚の写真をアップロード。「心は永遠の少女」などと綴る。
この投稿には、ケイシーの所属クラブであるエンジェル・シティで同僚の遠藤純が「かわいい」、同じくチームメイトのサラ・ゴーデンは「わお、ゴージャスね」と反応。その他にも「なんてこった」「きれいだなぁ」「応援しています」といったコメントが寄せられた。
2023年の女子ワールドカップや24年のU-17女子ワールドカップにも出場するなど、ポテンシャルを秘めた18歳FWの涼しげな姿が注目された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像多数】“心は永遠の少女”韓国女子18歳FWのオフショット「きれいだなぁ」「なんてこった」