タレントの辻希美（38）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。息子の受験合格を発表した。昨年8月に第5子の次女・夢空（ゆめあ）さんを出産した辻は、同番組水曜レギュラーを育休中。この日は共演者に手料理を振る舞う特別企画で301日ぶりに出演し、番組の恒例企画「牛肉ぴったんこチャレンジ」に挑戦した。カットする肉の種類は辻の子供が大好きだという牛タン。「今日（VTR収録時）、長男が受験の合