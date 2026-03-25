5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）に、4人組ガールズグループ・IS:SUEが出演することが決定した。【サツコレ写真多数】かわいすぎる！ミニスカサンタ衣装も披露した長浜広奈IS:SUEはにアーティストとしてサツコレに出演。また、ゲストモデルとして、平美乃理、ゲス