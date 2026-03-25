【サツコレ2026SS】IS:SUEの出演が決定
5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）に、4人組ガールズグループ・IS:SUEが出演することが決定した。
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IS:SUEはにアーティストとしてサツコレに出演。また、ゲストモデルとして、平美乃理、ゲストに武田麗聖、大西陽羽の出演も決定した。
「SAPPORO COLLECTION／札幌コレクション」（略称：サツコレ）は、2007年の初開催から今回で24回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的として毎年開催されてきた。
23回目となった前回の開催（2025年11月開催）では、総勢120人以上の豪華出演者による約4時間半におよぶステージを展開。全国から会場に集まったのべ3470人の観客と、オンライン視聴者を大いに沸かせた。さらに、イベント終了直後に実施された『サツコレ2026SS』チケットの超速先行販売では、PREMIUM SEATが早々に完売した。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、互いに響き合いながら新たな未来を照らす光となる。異なる価値観が重なり合うことで生まれる新しい創造を、ファッションを通じて形にしていくという想いのもと、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間が描き出される。
サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。
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23回目となった前回の開催（2025年11月開催）では、総勢120人以上の豪華出演者による約4時間半におよぶステージを展開。全国から会場に集まったのべ3470人の観客と、オンライン視聴者を大いに沸かせた。さらに、イベント終了直後に実施された『サツコレ2026SS』チケットの超速先行販売では、PREMIUM SEATが早々に完売した。
今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』のテーマは「STARLIGHT（スターライト）」。このテーマは、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：『オキコレ2026』）との共通テーマとなっている。
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サツコレは、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を北の大地・札幌から日本全国、さらには世界へと発信していく。