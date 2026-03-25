Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介が２５日、都内で行われた英国発フレグランスブランド「ＪＯＭＡＬＯＮＥＬＯＮＤＯＮ」のポップアップイベント「ＥｎｇｌｉｓｈＰｅａｒＦｅｓｔｉｖａｌ」（２６日〜２８日）のフォトコールに出席した。一足先にポップアップストアを楽しんだという山田は、モスグリーンのチェック柄のジャケットをさわやかに着こなした。「ブースに入った瞬間からさわやかないい香りで、この