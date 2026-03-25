女優の北川景子(39)が25日までに自身のXを更新。子供のために手作りしたペンギンのぬいぐるみを公開した。ハンドメイド好きで知られる北川は「恒例の。今回はペンギンです」とつづり、カットした布のパーツや制作過程、完成品の写真を投稿。「並べるとよりかわいい！」と続け、これまでに作成したシマエナガ、ヒヨコ、赤ちゃんペンギンと並べたショットも披露した。これにファンからは「可愛い凄い上手です」「完成度が高