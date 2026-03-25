空冷ポルシェの祭典に「オーナーご本人降臨」！アメリカ・カリフォルニアで生まれた、空冷ポルシェに特化した展示型イベント「Luftgekuhlt（ルフト・ゲクールト：ドイツ語で“空冷”）」が、2026年3月14日に東京で開催されました。「LUFT TOKYO（ルフトトウキョウ）」と銘打たれたこのイベントの舞台は、2025年4月に約60年の歴史に幕をおろした東京高速道路KK線の廃線跡。【画像】超カッコいい！ これが「長瀬智也」の「“スゴす