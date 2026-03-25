7人組グループ・BTSのJiminがブランドアンバサダーを務める韓国ヘアケア専門ブランドLADOR（ラドール）が、23日〜30日の期間限定で原宿エリアにて交通広告を展開中。【画像】駅構内で展開されるBTS・Jiminの交通広告本施策では、LADORの人気商品「パフュームヘアオイル」シリーズから登場した新商品「エンジェルミュゲ」の世界観を表現。清楚でクリーンなスズランの香りをイメージし、ビジュアル全体には透明感のあるブルーを