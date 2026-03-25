静岡市内にある2つの公営住宅で水道メーターが24個盗まれていたことがわかり、静岡市では警察に被害届を提出しました。静岡市によりますと、静岡市葵区にある県営東部団地で10個市営安倍口団地で14個あわせて24個、金額にしておよそ9万円相当の水道メーターが盗まれていたということです。23日午後、市の担当者が居住者のいない部屋の水道メーターが取り外されていることを確認しました。（静