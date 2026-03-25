3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、25日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、『Proof』（2022年6月27日付）以来、3年9ヶ月ぶり通算7作目の1位を獲得した。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS週間ポイントは56.9万PT（568,976PT）で、ENHYPEN『THE SIN：VANISH』（2026年2月2日付）の週間ポイント29