先日、キッコーマンの中野祥三郎社長に『社長Talk』のゲストとしてご出演いただいた。話を伺いながら、企業が長く存続するための原点はどこにあるのかを改めて考えさせられた。 キッコーマンは三百年近く前から醤油づくりを続けてきたが、現在の会社の形が生まれたのは約百年前のことだ。千葉県野田市にあった約八つの醤油関連事業者が合流し、一つの会社として歩み始めた。 当時、全国各地には地場に根ざし