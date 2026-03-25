聖飢魔IIのツアー『THE END OF SEASON ONE』のファイナル公演を収録したBlu-ray＆DVD『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』が4月22日に発売されることが決定した。【ライブ写真】熱狂のファイナル公演！聖飢魔IIさいたまスーパーアリーナ公演の模様聖飢魔IIは、魔暦27（'25）年4月12日の東京ガーデンシアター公演を皮切りに『地球デビュー40周年記念 期間限定再集結大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」』を