聖飢魔II、大黒ミサツアーファイナル収録の映像作品発売決定 さいたまスーパーアリーナ公演を完全収録
聖飢魔IIのツアー『THE END OF SEASON ONE』のファイナル公演を収録したBlu-ray＆DVD『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』が4月22日に発売されることが決定した。
【ライブ写真】熱狂のファイナル公演！聖飢魔IIさいたまスーパーアリーナ公演の模様
聖飢魔IIは、魔暦27（'25）年4月12日の東京ガーデンシアター公演を皮切りに『地球デビュー40周年記念 期間限定再集結大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」』を敢行。全国18会場、19公演のすべてをソールドアウトさせ、8月19日の愛知県芸術劇場大ホールにて完遂し、続けてツアー『FINAL』として、11月24日に大阪城ホール、11月30日にさいたまスーパーアリーナで大黒ミサを開催した。
最終日では約1万5000人の信奉者が見守る中、大黒ミサ終盤にデーモン閣下から衝撃の発表がなされ、全信奉者が想像もしない希望にあふれるラストシーンで幕を閉じるという、聖飢魔IIの歴史に残る大黒ミサツアーファイナルとなった。同作は、そのファイナル公演を完全収録する。
4月22日の発売日には、各配信メディアにて『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』の大黒ミサ音源も配信される。
■『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』収録曲
1.ジェイル代官の 開演前 陰アナウンス（怒羅吸裸のテーマ)
2.Prologue（「三大怪獣地球最大の決戦」 のテーマ）
3.聖飢魔IIミサ曲第II番「創世紀」
4.LOVE LETTER FROM A DEAD END
5.MASQUERADE
6.アダムの林檎
7.TALK-1：お前も可愛くしてやろうか！？
8.STAINLESS NIGHT
9.[medley]満月の夜 〜 真昼の月 -MOON AT MID DAY- 〜 空の雫 〜 闘う日本人〜 世界一のくちづけを
10.TALK-2：経年秋花
11.前奏曲「鐘」嬰ハ短調 KAMISORI SYUTO悪魔編曲
12.Kiss U Dead Or Alive
13.有害ロック
14.老害ロック
15.TALK-3：同じ空気を吸い生の反応を観聴きすることは
16.Next Is The Best!
17.Brand New Song
18.FIRE AFTER FIRE
19.映像で振り返る40周年再集結（永遠の詩,THE BLOODIESTS）
20.BAD AGAIN~美しき反逆~
21.蝋人形の館
22.悪魔組曲 作品666番変ニ短調より序曲「心の叫び」 咲いたVer.
23.EL DORADO
24.TALK-4：40周年期間限定再集結、最終日での宣言
25.WINNER!
26.Epilogue-1（GO AHEAD! 〜 Season IIのテーマ）
27.Epilogue-2（WHAT'S HAPPENING? 〜 LOVE LETTER FROM A DEAD END）
【ライブ写真】熱狂のファイナル公演！聖飢魔IIさいたまスーパーアリーナ公演の模様
聖飢魔IIは、魔暦27（'25）年4月12日の東京ガーデンシアター公演を皮切りに『地球デビュー40周年記念 期間限定再集結大黒ミサツアー「THE END OF SEASON ONE」』を敢行。全国18会場、19公演のすべてをソールドアウトさせ、8月19日の愛知県芸術劇場大ホールにて完遂し、続けてツアー『FINAL』として、11月24日に大阪城ホール、11月30日にさいたまスーパーアリーナで大黒ミサを開催した。
4月22日の発売日には、各配信メディアにて『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』の大黒ミサ音源も配信される。
■『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』収録曲
1.ジェイル代官の 開演前 陰アナウンス（怒羅吸裸のテーマ)
2.Prologue（「三大怪獣地球最大の決戦」 のテーマ）
3.聖飢魔IIミサ曲第II番「創世紀」
4.LOVE LETTER FROM A DEAD END
5.MASQUERADE
6.アダムの林檎
7.TALK-1：お前も可愛くしてやろうか！？
8.STAINLESS NIGHT
9.[medley]満月の夜 〜 真昼の月 -MOON AT MID DAY- 〜 空の雫 〜 闘う日本人〜 世界一のくちづけを
10.TALK-2：経年秋花
11.前奏曲「鐘」嬰ハ短調 KAMISORI SYUTO悪魔編曲
12.Kiss U Dead Or Alive
13.有害ロック
14.老害ロック
15.TALK-3：同じ空気を吸い生の反応を観聴きすることは
16.Next Is The Best!
17.Brand New Song
18.FIRE AFTER FIRE
19.映像で振り返る40周年再集結（永遠の詩,THE BLOODIESTS）
20.BAD AGAIN~美しき反逆~
21.蝋人形の館
22.悪魔組曲 作品666番変ニ短調より序曲「心の叫び」 咲いたVer.
23.EL DORADO
24.TALK-4：40周年期間限定再集結、最終日での宣言
25.WINNER!
26.Epilogue-1（GO AHEAD! 〜 Season IIのテーマ）
27.Epilogue-2（WHAT'S HAPPENING? 〜 LOVE LETTER FROM A DEAD END）