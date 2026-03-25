デル・テクノロジーズは3月23日、同社のゲーミングPCブランド「Alienware」から、ゲーミングノートPC3モデルを発売した。また26日には、ゲーミングモニター1モデルを発売予定だ。23日のメディア向け発表会で、実機を披露した（BCN 寺澤 克）。●最新CPUを採用 16インチモデルには初の反射防止OLEDディスプレーノートPCの新モデルは、「New Alienware 16X Aurora」とフラッグシップの「New Alienware 16 Area-51」「New Alienwa