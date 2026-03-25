ゆずが出演するスペースシャワーTVの特別番組「V.I.P. ―ゆず―」が放送される。初回放送は3月27日22時から、リピート放送は4月10日23時から予定されている。同番組は、3月11日にリリースされたオリジナルアルバム『心音』を記念した特別番組で、料理企画とロングインタビューを通して、ゆずの"今"と"これから"に迫る内容となっている。進行役には芦沢ムネトを迎え、北川悠仁と岩沢厚治の2人が、アルバム収録曲「日替わり定食」に