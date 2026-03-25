BMW3シリーズとしてすぐに認識できる新型i3 BMW i3 50 xDriveセダン｜BMW i3 50 xDrive Sedan BMWはこのたび、同社が「ノイエクラッセ（新しいクラス）」と表現する新世代モデルとなる新型「i3セダン」を発表した。昨年9月に発表されたSUVモデルの新型「iX3」（日本導入は今夏以降の予定）に続く第2弾である。新しいデザイン言語が用いられた新型i3は、BMW3シリーズとしてすぐに認識できる、自信に満ちた、ダイナ