BMW3シリーズとしてすぐに認識できる新型i3

BMW i3 50 xDriveセダン｜BMW i3 50 xDrive Sedan

BMWはこのたび、同社が「ノイエクラッセ（新しいクラス）」と表現する新世代モデルとなる新型「i3セダン」を発表した。昨年9月に発表されたSUVモデルの新型「iX3」（日本導入は今夏以降の予定）に続く第2弾である。

新しいデザイン言語が用いられた新型i3は、BMW3シリーズとしてすぐに認識できる、自信に満ちた、ダイナミックでインテリジェントなデザインが特徴だ。

ボディサイズは全長4760×全幅1865×全高1480mm、ホイールベースは2897mmだ。ちなみにこのサイズは現行3シリーズセダン（欧州仕様）より全長が47mm、全幅が38mm、全高が40mm、そしてホイールベースが46mm大きい。

BMWの特徴であるスポーティなシルエットのプロポーションは、新しい“2.5ボックス”デザインにも反映。長いホイールベース、後方に向かって傾斜するキャビン、短いオーバーハングが特徴的だ。

4つの目を持つフロントフェイスは馴染み深さを持ちつつも、新鮮さを感じさせる。ラジエーターグリルとツインヘッドライトが融合した革新的なライトシグネチャーは、力強く表現力豊かなユニットを形成。水平に配置されたテールライトが特徴的なリヤエンドは、精密さと技術革新をさらに際立たせている。そして、大きく張り出したホイールアーチにより、新型i3のスポーティでワイドなスタンスが強調された。

BMW i3 50 xDriveセダン｜BMW i3 50 xDrive Sedan

インテリアは広々とした空間を提供し、電動モビリティを常に念頭に置いた車両コンセプトのあらゆる可能性を最大限に活用している。同時に、ドライバー志向のスポーティさが表現された。

新型BMWパノラミックiDriveは、モダンで魅力的なインテリアを象徴するだけでなく、BMWならではのドライバー重視の姿勢を新たなレベルへと引き上げている。

驚くほど正確で、軽快かつ確実なハンドリングを実現

BMW i3 50 xDriveセダン｜BMW i3 50 xDrive Sedan

暫定的な一部主要諸元が公表された四輪駆動モデル「i3 50 xDrive」は前後2モーターを搭載し、システム総合で最高出力345kW（469ps）、最大トルク645Nm（65.8kgf-m）を発揮する。

800Vシステムが用いられた新型i3の最大航続距離は900km（WLTPモード）。最大で400kWのDC充電容量により、急速充電器を使用した場合、10分で400km走行分のエネルギーが充電できる。なお、バッテリーは双方向充電機能である「V2L（Vehicle-to-Load）」「V2H（Vehicle-to-Home）」「V2G（Vehicle-to-Grid）」に対応する。

スポーティさとドライビングプレジャーは、BMW 3シリーズのDNAに深く刻み込まれている要素だが、新型i3は新たな基準を打ち立てると同社は主張。電気自動車ならではの比類なき性能を最大限に引き出し、驚くほど正確で、軽快かつ確実なハンドリングを実現するという。

新型i3のドライビング体験を形作るのが高性能コンピューター「Heart of Joy（ハート・オブ・ジョイ）」だ。そのレスポンス速度は、従来システムに比べて10倍も高速化されている。Heart of Joyは他の3つの高性能コンピューターとともに、新しいソフトウェアおよびエレクトロニクスアーキテクチャの中核を成している。

新型i3はBMWグループが本拠を構えるドイツ・ミュンヘンのBMWグループ工場で、この8月から生産がスタート。ミュンヘン北部のミルベルツホーフェンにあるこの工場は、100年以上にわたり高級車を生産してきた長い歴史を持つ重要な拠点だ。

SPECIFICATIONS

BMW i3 50 xDriveセダン｜BMW i3 50 xDrive Sedan

ボディサイズ：全長4760×全幅1865×全高1480mm

ホイールベース：2897mm

乗車定員：5人

モーター最高出力：345kW（469ps）

モーター最大トルク：645Nm（65.8kgf-m）

駆動方式：4WD

WLTPモード一充電走行距離：900km

※諸元は欧州仕様の暫定値