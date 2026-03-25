日本相撲協会は２５日、英乃海（木瀬）ら１１人の引退を発表した。千代丸（九重）は若者頭へ転職する。ほかに引退力士は紫雷（木瀬）、琴挙龍（佐渡ケ嶽）、大翔鵬（追手風）、千代大光（九重）、千代栄（九重）、小城虎（出羽海）、八女の里（西岩）、湊龍（湊）。肥後光（木瀬）。