マツダが描いた究極のスポーツカー「リアルドライビングシミュレーター」というジャンルを切り拓いた世界的なカーレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズ。1997年にプレイステーション用ソフトとして誕生し、車両の挙動や質感まで徹底追求した“カーライフ・シミュレーター”として支持を集めています。【画像】超カッコいい！ マツダの「”ミッドシップ”スポーツ」を画像で見る（50枚）2025年6月25日時点でシリーズ累