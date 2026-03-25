マツダが描いた究極のスポーツカー

「リアルドライビングシミュレーター」というジャンルを切り拓いた世界的なカーレーシングゲーム「グランツーリスモ」シリーズ。

1997年にプレイステーション用ソフトとして誕生し、車両の挙動や質感まで徹底追求した“カーライフ・シミュレーター”として支持を集めています。

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2025年6月25日時点でシリーズ累計販売本数は1億本を突破し、最新作「グランツーリスモ7」もアップデートで新要素や車種が追加されるなど、常に鮮度の高い体験を提供し続けています。

世界中のブランドが「理想のスポーツカー」をデザインするプロジェクトが「ビジョン グランツーリスモ（Vision Gran Turismo）」です。

2013年に始動したこのプロジェクトは、マツダやフェラーリ、さらにはブルガリといった異業種ブランドも参加。一部のモデルでは、実物大のフルスケール展示が行われた例もあります。

このプロジェクトに対し、マツダが手掛けた一台が「マツダ LM55 ビジョン グランツーリスモ」です。

2014年12月25日、「グランツーリスモ6」のクリスマスアップデート（無料／アップデート1.15）として公開されたこのモデルは、1991年のル・マン24時間レースで総合優勝を果たした「マツダ 787B」へのオマージュと、デザインテーマである「魂動（こどう）」を融合させたバーチャル・レーシングカーです。

デザインは、地を這うような低い車高と流麗なシルエットが特徴です。フロントマスクには、魂動デザインの象徴であるシグネチャーウイングを再解釈した意匠を採用。

最新のエアロダイナミクスを反映し、床下の空気の流れを最適化するアンダーボディなども備えています。また、モノコックの骨格にはカーボンファイバーを使用し、徹底した軽量化が図られています。

ボディサイズは全長4750mm×全幅2035mm×全高860mmです。

パワートレインには自然吸気エンジンを搭載し、8速ATを組み合わせています。最高出力は650馬力、最大トルクは564Nmを発生。エンジンレイアウトはミッドシップ、駆動方式は4WDを採用しており、わずか880kgという軽量な車体との組み合わせにより、圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

このモデルで見られた造形美は、その後のコンセプトカーである「RX-VISION」や「VISION COUPE」などとともに、マツダの「走り」に対するビジョンを提示する重要なスタディモデルとも解釈できるでしょう。

また、ル・マンでの歴史的快挙と未来のデザインを繋ぐ象徴として、ブランドイメージの構築にも寄与していると言えそうです。

この圧倒的なパフォーマンスは、「グランツーリスモSPORT」や最新作「グランツーリスモ7」など、シリーズでも体験できます。

バーチャルな世界だからこそ実現できた、マツダが考える「究極のレーシングカー」の姿。その流麗なフォルムは、いつの時代も見る者を惹きつける魅力に溢れています。

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SNS上では、その造形美について「ビジョン グランツーリスモの中でも群を抜いて美しい」「マツダの魂動デザインの完成形」といった称賛の声が見られます。

また「伝説の787Bを現代風に解釈した姿に感動する」「このままの姿でル・マンに復帰してほしい」といった、マツダの挑戦に期待を寄せる声もあり、多くのプレイヤーを魅了し続けています。