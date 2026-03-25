公式練習を終え、取材に応じる坂本花織＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権に出場する日本勢が開幕前日の24日、プラハで公式練習後に取材に応じ、今大会で引退するミラノ・コルティナ冬季五輪女子銀メダルの坂本花織（シスメックス）は「五輪で忘れてきたものを取り返せるようにして、最高の結果で終わりたい」と優勝を目標に掲げた。2年ぶりで、日本勢最多4度目の頂点を目指す。坂本はジャンプのミ