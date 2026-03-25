愛犬が火災で死亡したのは、入院していた動物病院が安全配慮義務を怠ったためだとして、飼い主の60代男性が都内の動物病院と獣医師を相手取り、300万円の損害賠償を求めていた訴訟は、東京地裁（森健二裁判長）で和解が成立した。和解は3月17日付。原告側が明らかにした。●愛犬は一酸化炭素中毒で亡くなった原告側によると、和解条項には、動物病院側が解決金100万円を支払うことや、2026年4月1日から1年間、病院のホームページに