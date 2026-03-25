歌手の倖田來未（43）が25日までに自身のインスタグラムを更新。派手なオフショットを公開した。「本日De-CODE tour DVDBlu-rayフラゲ日！！」と書き出した倖田。「いやー今回のツアーはあーでもないこーでもないが多くてですね。特にウィッグ！！」と紹介した。「今回山ほど作って、使われなかった子達がたくさんあって、そのうちの携帯に残っていた子達です笑笑」とつづって奇抜なウィッグを披露。「ぜひフラゲしてくだ