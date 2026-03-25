新色2色で個性がさらに際立つカラー展開の「CT125・ハンターカブ」ホンダ「CT125・ハンターカブ」は、「スーパーカブC125」をベースとして開発された原付二種のアウトドア向けモデルで、市街地はもちろん、林道やキャンプ場への移動など多様な使い方に応えるパッケージングが支持を集めてきた一台です。CT125の前身モデルである「CT110」の機能的なスタイルを現代に蘇らせた存在として、ビギナーからベテランライダーまで幅広