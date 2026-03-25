Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈがストップ高の水準となる５１６円に買われた。同社は２４日の取引終了後、アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン（ＡＷＳジャパン）が提供するフィジカルＡＩ開発支援プログラムに採択されたと発表。これを手掛かりとした買いが入った。フィジカルＡＩ領域における研究開発を加速させ、無人化・省人化ソリューションのための業務支援ロボットの社会実装を目指す。同プログラムはＡＷＳ上でロボ