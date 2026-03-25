Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」キーアート 4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信 Netflixは、日本中を支配した“史上最強の占い師”細木数子を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」のメイン予告映像やキーアート、場面写真、追加キャスト情報を一挙公開した。主演は戸田恵梨香で、4月27日から世界独占配信する。 Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」メイン予