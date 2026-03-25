Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」キーアート

4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

Netflixは、日本中を支配した“史上最強の占い師”細木数子を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」のメイン予告映像やキーアート、場面写真、追加キャスト情報を一挙公開した。主演は戸田恵梨香で、4月27日から世界独占配信する。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」メイン予告

公開された予告映像で、「地獄に堕ちるわよ」と放つのは、戸田演じる細木数子。細木が占い師として日本中を席巻する姿をTV越しに見つめ、「この女の半生を小説にする」と強い決意を口にするのは、伊藤沙莉演じる作家・魚澄美乃里。彼女の言葉をきっかけに、“細木数子”という稀代の人物がいかにして作られていったのか、その壮絶な人生が次第に明かされていく。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

戦争ですべてを失い、極限の飢えの中でミミズすらも口にして生き延びた苦渋の少女時代、銀座のホステスとしてのし上がり、若くして夜の街に“女王”として君臨した華やかな日々。

そして、全てを失って泣き叫ぶどん底に堕ちた様子と、男も女も、嘘も欲望も、あらゆるものを利用して頂点へと上り詰めていく貪欲な姿。そんな細木の劇薬のような人生は、ときに人を圧倒する強烈な魅力を放ち、ときに抗いがたい誘惑となって人を侵食していく。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

細木の自伝小説の執筆を依頼され、取材と称して彼女と向き合う日々を送ることになる美乃里もその一人。巧みな話術と、人の心を見透かすような鋭い言葉に翻弄され、少しずつその人生に引き込まれていく。しかしある日を境に、実乃里はそれまで信じていたものすべてに疑問を抱き始める。

美乃里が本当の意味で“細木数子”と対峙した時、その人生に隠された衝撃の「表」と「裏」がついに暴かれていく――。

メイン予告では、レイザーラモンHGが本人役として出演するほか、細木に占われるタレント役の一人としてヒコロヒーの出演も明らかになった。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

あわせて、場面写真5点も解禁。大勢のスタッフを引き連れてTV局を闊歩し、お札に火をつけながら大胆な笑顔で人を煽る「女帝」細木数子を象徴する場面をはじめ、細木の運命を翻弄する男の一人・堀田雅也役を演じた生田斗真との2ショットや、昭和の大歌手・島倉千代子役の三浦透子と並ぶシーンを切り取った1枚など多面的な細木の姿を切り取った印象的なカットとなっている。

同時に解禁されたキーアートには、細木役の戸田恵梨香が不敵な笑みをたたえ、正面を鋭く見据える姿が描かれている。隠された目元に浮かべるものは笑みか、それとも…？謎に満ちた細木数子という存在を強烈に物語る仕上がりとなった。

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信

監督を務めるのは、映画「脳男」「去年の冬きみと別れ」の瀧本智行と、「ガンニバル」シーズン2の大庭功睦。人間の本質に鋭く迫りながら、社会性を織り込んだ重厚な演出で高く評価されてきた瀧本が、細木の激動の人生を緻密かつ力強い映像で描き出すという。

戸田の渾身の演技について、瀧本は「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」と語る。大庭はNetflixとともに企画初期から本作に関わり、徹底したリサーチをもとに細木数子という圧倒的なキャラクター構築に貢献した。