記事ポイントアカデミー賞主演女優賞のミシェル・ヨーを起用したMIKIMOTOグローバルキャンペーン1893年の真珠養殖成功から130年以上続くパールの美と可能性を追求ミシェル・ヨーの存在感とミキモトパールの輝きが共鳴するビジュアルを展開 MIKIMOTOが、ハリウッド女優ミシェル・ヨーさんを起用したグローバルキャンペーン「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」を2026年3月18日（水）より公開しています。真珠の普遍的な美し