アカデミー賞女優ミシェル・ヨーがパールの美を体現！ MIKIMOTO

記事ポイント アカデミー賞主演女優賞のミシェル・ヨーを起用したMIKIMOTOグローバルキャンペーン1893年の真珠養殖成功から130年以上続くパールの美と可能性を追求ミシェル・ヨーの存在感とミキモトパールの輝きが共鳴するビジュアルを展開 アカデミー賞主演女優賞のミシェル・ヨーを起用したMIKIMOTOグローバルキャンペーン1893年の真珠養殖成功から130年以上続くパールの美と可能性を追求ミシェル・ヨーの存在感とミキモトパールの輝きが共鳴するビジュアルを展開

MIKIMOTOが、ハリウッド女優ミシェル・ヨーさんを起用したグローバルキャンペーン「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」を2026年3月18日（水）より公開しています。

真珠の普遍的な美しさと、進化し続ける多彩な可能性を表現したキャンペーンとなっています。

MIKIMOTO「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」

キャンペーン名：1893 MIKIMOTO ―Time on a string―公開日：2026年3月18日（水）起用：ミシェル・ヨー（アカデミー賞主演女優賞受賞女優）

MIKIMOTOの創業者・御木本幸吉は、1893年に世界で初めて真珠養殖に成功しました。

人と自然が共生し真珠を育むという革新は、宝石の歴史を大きく変える出来事です。

以来130年以上にわたり、「世界中の人々を真珠で飾りたい」という創業者の想いを受け継ぎ、真珠の美と可能性を追求し続けています。

本キャンペーンでは、真珠を連ねるように時を紡ぎ、人々の人生に寄り添うミキモトパールの普遍的な美しさと、その多彩な可能性を表現しています。

ミシェル・ヨーが体現するパールの美

時代を象徴するセレブリティたちに愛されてきたMIKIMOTO。

本キャンペーンでは、世代や時代を超えてブランドのアイコンであり続けるパールネックレスのゆるぎない美を、女優のミシェル・ヨーさんが体現しています。

鍛錬が生み出す優しさ、純粋さからくる強さ--MIKIMOTOがこれまで積み重ねてきた真珠の表現は、人々の心を動かすミシェル・ヨーさんの存在感と高い親和性を持っています。

しなやかさの奥に確かな力強さを秘めた彼女の人生の軌跡と、揺るぎない輝きを湛えるミキモトパールの美しさが共鳴し合い、互いの存在感をより鮮明に際立たせていました。

キャンペーン動画も公式YouTubeで公開されており、映像を通じてミシェル・ヨーさんとミキモトパールが織りなす世界観を楽しめます。

アカデミー賞主演女優賞をはじめ数々の受賞歴を持つミシェル・ヨーさんだからこそ表現できる、唯一無二のキャンペーンビジュアルに仕上がっています。

130年以上の歴史が紡いできた真珠の美しさを、時代を代表する女優とともに新たな形で届けるキャンペーンです。

MIKIMOTO「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」キャンペーンはいつから公開されていますか？

A. 2026年3月18日（水）より公開されています。

Q. キャンペーンに起用されている女優は誰ですか？

A. アカデミー賞主演女優賞をはじめ数々の受賞歴を持つハリウッド女優のミシェル・ヨーさんが起用されています。

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