新たな価値を自らつくる！ 「ビックカメラにしかない、ビックカメラだからこそ生み出せる独自の商品が必要。独自のプロダクトを持つことによって、新たな価値を自分たちでつくり、積み上げていく」 こう語るのは、ビックカメラ社長の秋保徹氏。 家電量販店大手のビックカメラが、新たなプライベートブランド（PB＝自主企画）商品の開発・販売を始める。これまでは価格帯や性別・世代などの