次期「iPad」（iPad 12）が2026年中に登場する可能性が浮上しています。 ↑次期iPadは2026年中に発売？（画像提供／Rameez Remy／Unsplash） ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、次期iPadは「A18」チップを搭載することで、人工知能機能「Apple Intelligence」に対応するとのこと。 Apple Intelligenceは、すでにiPad miniやiPad Air、iPad Proなど、ほかの現行世代のiPadでは利用できます。 2025年3月に