次期「iPad」（iPad 12）が2026年中に登場する可能性が浮上しています。

↑次期iPadは2026年中に発売？（画像提供／Rameez Remy／Unsplash）

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、次期iPadは「A18」チップを搭載することで、人工知能機能「Apple Intelligence」に対応するとのこと。

Apple Intelligenceは、すでにiPad miniやiPad Air、iPad Proなど、ほかの現行世代のiPadでは利用できます。

2025年3月に発売された現行モデル（iPad 11）は「A16」チップを使用。海外メディアのMacworldは、次期iPadに「A19」が搭載されると以前に報じていました。

それ以外では、iPad 12は現行モデルと同様のデザインになると予想されています。

円安が進んでいる影響で、日本では次期iPadが値上げされる可能性もあります。米国価格が349ドル（約5万5000円※）に据え置かれたとしても、日本での販売価格は6万円前後になるかもしれません。

※1ドル＝約158.6円で換算（2026年3月24日現在）

Source: MacRumors

The post 次期iPad、A18チップを搭載して2026年中に登場？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.