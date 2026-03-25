将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月24日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が藤本渚七段（20）に80手で勝利した。【映像】伊藤二冠が藤本七段に勝利した瞬間将棋界の未来を担う若きタイトルホルダーと20歳のホープによる注目の一戦は、伊藤二冠が制した。ABEMAでテキスト解説を務めた佐藤慎一六段（43）は、「本局は相掛かりであまり前例のない力戦になりました。