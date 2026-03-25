記事ポイントアトレ吉祥寺で「もぐもぐ食欲キャラ診断」が2026年4月19日まで開催中4種類のユニークなキャラクターが気分にぴったりなお弁当・お惣菜を提案先着20,000回限定の100円分デジタルクーポンも配信 アトレ吉祥寺では、2026年3月19日から4月19日までの期間限定で「もぐもぐ食欲キャラ診断」を開催しています。お花見シーズンのお弁当選びをサポートする参加型企画で、館内ポスターの簡単な質問に答えるだけで今の気分