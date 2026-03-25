100円クーポンや限定キャラ壁紙ももらえる！ アトレ吉祥寺「もぐもぐ食欲キャラ診断」

記事ポイント アトレ吉祥寺で「もぐもぐ食欲キャラ診断」が2026年4月19日まで開催中4種類のユニークなキャラクターが気分にぴったりなお弁当・お惣菜を提案先着20,000回限定の100円分デジタルクーポンも配信 アトレ吉祥寺で「もぐもぐ食欲キャラ診断」が2026年4月19日まで開催中4種類のユニークなキャラクターが気分にぴったりなお弁当・お惣菜を提案先着20,000回限定の100円分デジタルクーポンも配信

アトレ吉祥寺では、2026年3月19日から4月19日までの期間限定で「もぐもぐ食欲キャラ診断」を開催しています。

お花見シーズンのお弁当選びをサポートする参加型企画で、館内ポスターの簡単な質問に答えるだけで今の気分にぴったりな一品を提案してもらえます。

アトレ吉祥寺「もぐもぐ食欲キャラ診断」

開催期間：2026年3月19日（木）〜4月19日（日）開催場所：アトレ吉祥寺（東京都武蔵野市）アクセス：吉祥寺駅（JR・井の頭線）直結特典：限定キャラクター壁紙、100円分デジタルクーポン（先着順）

アトレ吉祥寺の「もぐもぐ食欲キャラ診断」は、春の食卓やお花見を彩るお買い物体験をサポートする企画です。

館内に掲示されたポスターの簡単な質問に答えると、『満腹大将軍』『ベジタブル聖者』『キラビジュギャル』『プレミアム美食マイスター』の4種類のユニークなキャラクターが、食に対する本音を代弁してくれます。

さらに診断結果に基づき、店頭で販売中のお弁当やお惣菜の中からその時の気分に最適な一品を具体的に提案する内容となっています。

個性豊かな4種類の食欲キャラクター

診断で登場するのは、食欲旺盛な『満腹大将軍』、野菜への愛にあふれた『ベジタブル聖者』、見た目の華やかさを重視する『キラビジュギャル』、本物の味にこだわる『プレミアム美食マイスター』の4種類です。

診断結果に応じて、それぞれのキャラクターのオリジナル画像がデジタルコンテンツとしてもらえます。

思わずシェアしたくなる親しみやすいデザインで、全4種類をコンプリートする楽しみもあります。

先着20,000回限定の100円分デジタルクーポン

企画の開催を記念し、対象のお弁当・お惣菜販売ショップで税込500円以上の購入時に使える100円分のデジタルクーポンが配信されています。

クーポンは先着20,000回限定で、予定数に達し次第終了です。

1人あたり4回まで利用でき、対象期間は2026年3月19日から4月19日までとなっています。

アトレ吉祥寺は吉祥寺駅直結の商業施設で、197ショップが出店しています。

運営するアトレはSDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」に賛同し、持続可能なまちづくりに取り組んでいました。

診断を通じてお花見のお弁当選びが一層楽しくなり、春の食卓が華やかに彩られます。

4種類の個性豊かなキャラクターが気分にぴったりな一品を導き出してくれるのが魅力です。

限定キャラクター壁紙や100円分クーポンといった2大特典も充実しています。

アトレ吉祥寺「もぐもぐ食欲キャラ診断」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「もぐもぐ食欲キャラ診断」の参加方法は？

A. アトレ吉祥寺の館内に掲示されたポスターに記載されている簡単な質問に回答するだけで参加できます。診断結果に応じて4種類のキャラクターの中から自分のタイプが判定され、おすすめの一品が提案されます。

Q. デジタルクーポンの利用条件は？

A. 対象のお弁当・お惣菜販売ショップで税込500円以上の購入時に100円分として利用できます。先着20,000回限定で、1人あたり4回まで使用可能です。対象期間は2026年3月19日から4月19日までとなっています。

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