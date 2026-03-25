元バッテリーのカート・スズキ監督と再会ドジャースの大谷翔平投手が、かつての戦友との再会で見せた振る舞いがファンの感動を呼んでいる。23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦を前に、カート・スズキ監督と再会。熱いハグを交わして談笑する場面があり、SNS上では「エンゼルスはあったかいね」と話題を呼んだ。「1番・指名打者」で先発出場した試合前、大谷はグラウンドでキャッチボールなどで投手の調整