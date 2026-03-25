元バッテリーのカート・スズキ監督と再会

ドジャースの大谷翔平投手が、かつての戦友との再会で見せた振る舞いがファンの感動を呼んでいる。23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦を前に、カート・スズキ監督と再会。熱いハグを交わして談笑する場面があり、SNS上では「エンゼルスはあったかいね」と話題を呼んだ。

「1番・指名打者」で先発出場した試合前、大谷はグラウンドでキャッチボールなどで投手の調整を行った。その時だった。笑顔でその様子を見守っていたのが、エンゼルスの監督であるスズキだった。

2人は2021・2022年に同じチームメートだった関係性があり、大谷の二刀流が開花した2021年には16試合でバッテリーを組んだ。旧交を温めるようにしばらく言葉を交わし、ハグする場面もあった。

SNS上のファンは、この胸が熱くなる光景に即座に反応。「エンゼルスはあったかいね」「しょへさん、ドジャースもエンゼルスもどっちもホームだよなw」「ああ胸熱」「大谷選手の人柄がめっちゃ伝わってくる」「あああ素敵だなぁ」といったコメントが寄せられた。チームが別々になってもなお色褪せない関係性に、多くのファンが心を打たれているようだ。（Full-Count編集部）