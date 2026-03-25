3月21日に韓国・ソウルで復帰公演を行った7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』（アリラン）が、3月25日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場した。【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS2022年6月リリースの『Proof』（2022年6月20日付、6月27日付）以来3年9ヶ月ぶり、自身通算10作目のデジタルアルバム1位を獲得した。初週DL数1万1851DLは、2020年11