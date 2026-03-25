ロッキーズの菅野智之投手（36）が24日（日本時間25日）、タイガースとのオープン戦に登板。開幕前ラストの登板は4回1/3を2失点だった。初回、1球で1死を奪ったが、続く2番・トーレスに二塁打を浴びていきなりピンチに。2死二塁としたが、4番・ディングラーに内角低めのシンカーを左中間席に運ばれて2失点。2回も1死を奪ってから四球、右前打を許した。それでも、次打者をスプリットで一併殺に仕留めて乗り切った。3回は四球