タレントで実業家の紗栄子（39）が25日、自身のインスタグラムを更新し、24日に18歳になった長男でモデルの道休蓮の誕生日を祝福した。紗栄子は「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と報告。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした。人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在